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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da iki arkadaş arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Rızaiye Mahallesi İzzetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen F.K.D. ve M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.K.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşı M.Y.'yi yaralarken pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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