Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Rızaiye Mahallesi İzzetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen F.K.D. ve M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.K.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşı M.Y.'yi yaralarken pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti.
Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
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