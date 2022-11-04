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Elazığ'da silahlı kavga: 3 ölü

Elazığ'da silahlı kavga: 3 ölü
Elazığ'da silahlı kavga: 3 ölü

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ’da silahlı kavga: 3 ölü - Tıkla İzle

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yeri içerisinde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

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