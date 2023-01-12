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Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı olayın ardından kullandığı silahla beraber yakalayarak gözaltına aldı.

Kamil Can Kılıç

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