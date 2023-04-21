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Elazığ'da silahlı saldırı:1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı:1 yaralı
Elazığ'da silahlı saldırı:1 yaralı

Elazığ’da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Erkan Bay

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