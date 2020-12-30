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Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu
Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ’da sabah saatlerinde sis belirli bölgelerde etkisini gösterdi. Meteoroloji ise bölge geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gün içerisinde yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir“ denildi.

Öteyandan Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesi ana yollarda yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kamil Can Kılıç

 

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