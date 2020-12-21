Elazığ'da sular çekildi, barajı besleyen koca nehir dereye döndü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yıl boyunca istenilen yağış alınamadı. Elazığ'da özellikle Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri dereye dönüştü. Elazığ-Bingöl yolu üzerinde bulunan Muratbağı köyü sakinlerinin balıkçılık yaparak geçindiği Murat Nehri gölünün neredeyse tamamen çekilmesiyle, tekneleri de artık suya inemez oldu. Yazın bir kısmı çekildiği için bölgede daha önce tarım yapan köy sakinleri, şimdi suyun tamamen dereye dönüştüğünü aktardı. Keban Baraj Gölü'nde de su seviyesinin düştüğü ancak üretim için her hangi bir olumsuzluk seviyesinde olmadığı aktarıldı. Kış mevsimi yağışlı geçerse, nehrin bahar aylarında tekrar yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

Nehirde suyun kalmadığını belirten balıkçı Özgür Deniz, “Nehir bir dereye döndü. Balıkçılıkla uğraşıyoruz ve balıkta yok. Ne yağacağız bilmiyoruz. Su köyün dibine geliyordu. Bayağı su vardı. Şuan içmeye bile zor buluyoruz. 1 kilometreden fazla düştü. Burası barajdı. 25 tane teknemiz vardı. Şuanda 2 tane teknemiz bile çalışamıyor. Birde yukarında barajı tuttular salmıyorlar. Su olmayınca tekneler ve balıkçıla yatıyor. Göl parası öde ama balık yok. Bu mevsimde buralarda çok yağmur vardı ama şimdi yok. Son 1 senedir yağmur yağmıyor. Bizde yağmur duasına çıkacağız. Yurt genelinde yağmur yok” dedi.

Tüm ülkede yağış olmadığını ve kurak geçtiğini aktaran köy sakinlerinden Tuncay Yıldırım ise “Bizim burada kuraklık var. Elazığ'ın her yerinde baraj var ama şuanda hepsi kurumuş. Normalde suyun olması lazımdı. Eğer yağış olursa su Nisan ayında şişer. Bu sene yağış olursa olur olmazsa böyle kalır. Şuanda tam zeminde zaten. Normalde köye kadar gelirdi” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç