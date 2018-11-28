Elazığ'da terör propagandasına 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerini alınan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kamil Can Kılıç

