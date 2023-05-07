Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 23 LA 569 plakalı hafif ticari araç ile 23 DG 957 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole düşerek otomobil ise karşı yöne geçerek takla attı. Kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

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