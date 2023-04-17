Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Olay, merkezde bulunan Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde seyir sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erkan Bay

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