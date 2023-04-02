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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 44 AK 814 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından park halindeki tıra çarptı. Hızını alamayan otomobil üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

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