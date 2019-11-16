Elazığ'da üretiliyor! Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihraç ediliyor

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hemde istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, Somon'da da bin tonluk ilk hedef yakalandı. Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracatı ise bölgede Gümüşdoğa Su Ürünleri firması yapıyor. Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hemde de bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

"Alabalıkta 18 bin ton, somonda bin tonu yakaladık"

Elazığ'ın balık üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Özellikle alabalık ve somon üretimi de son dönemde çok gelişiyor. Bu bölge de üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı bir yer. Elazığ'da paketleme ve işleme tesisleri ve kafes alabalık üretimi var. Üretim olarak Alabalık'ta 18 bin tonlardayız. Somon üretiminde de bin tonu yakaladık. Balıklar ağırlıklı olarak Japonya, Çin ve Rusya pazarlarına gidiyor, arkadaşlarımız Afrika'ya da açılmaya başladı. Türkiye'nin 3'ncü kerevit işleme tesisi de Elazığ'da açıldı. Avrupa'nın tüm ülkelerine gidiyor. Elazığ'ın potansiyeli çok yüksek şu anda Karakaya hem de Keban Barajında yoğun şekilde üretim yaparak kapasitelerini arttırıyorlar. Bizler de alt yapılarını hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Özellikle işlemeyi ciddi şekilde teşvik ediyoruz. Katma değer üretimi hem balıkçılık hem su ürünleri hem de kerevit işlenmesi noktasında ciddi desteklerimiz var. Kerevit biraz daha doğal olarak üretildiği için balıkçıların özellikle malzemelerinin karşılanması noktasında Tarım Bakanlığı ile birlikte destek paketlerimiz devam ediyor” dedi.

Yıllık ortalama 10 bin ton civarında balık ürettiklerini ifade eden Gümüşdoğa Balık Tesis Sorumlusu, Süleyman Arpacı, “Farklı farklı mevkilerde tesislerimiz bulunmaktadır. Burada günde 2 öğün yemleme yapıyoruz. Bunlar aşama aşama değişiyor. Yemlemesi, boylaması, aşısı ve hasadıyla sonuçlanıyor. Burada aşağı yukarı 20 bayan 100 tane erkek çalıştırıyoruz. Sabah 08.30 akşam 17.30 arası çalışıyoruz. Yıllık 10 bin ton üretiyoruz. Bunları Keban ve Milas'taki fabrikalarımızda işliyoruz. Oradan da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere pazarlıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

