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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç.'nin belirlenen iki adresine operasyon yaptı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada, 150 gram esrar maddesi ile 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.  

Kamil Can Kılıç
 

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