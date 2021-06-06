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Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu
Elazığ'da yangın: 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında 12 dönüme ekili arpa kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arpa ekili tarlada yangın çıktı. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otların olduğu alana sıçradı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 12 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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