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Elazığ'da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Fırat Üniversitesi Kampüsünde yer alan 5 katlı lojmanlardan birinin 4. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.E'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede ve binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenleri itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kamil Can Kılıç
 

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