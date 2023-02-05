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Elazığ'da yol buz pistine döndü, araçlar böyle kaydı

Elazığ'da yol buz pistine döndü, araçlar böyle kaydı
Elazığ'da yol buz pistine döndü, araçlar böyle kaydı

Elazığ’da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü.

Elazığ'da yol buz pistine döndü, araçlar böyle kaydı - Tıkla İzle

Elazığ'da dün sabah başlayan kar yağışı, aralıklara akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücüler için çileye dönüştü. Araçlar, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir rampa yolda seyir etmekte zorlandı. Araçların kayganlaşan yolda rampayı inmeye çalışırken kızak gibi kaydığı görüldü. Duramayan araçların adeta buzda dans ettiği anlar ise telefon kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürüterek, zaman zaman kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalıştığı bildirildi.

Rıdvan Yeşilırmak

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