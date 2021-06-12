Elazığ'da zehir tacirlerine operasyon, 17 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sivrice ve Baskil ilçesinde 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucu yetiştirilen araziye de operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kilogram kubar esrar ile 41 kök hint keneviri ele geçirdi.

Yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler N.A. , K.A.ve S.G'de jandarmaya götürüldü. 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde İmal" etmekten yasal işlem başlatıldığı bildirildi.