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Elazığ'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Elazığ'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Elazığ'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Elazığ-Malatya karayolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya 5 araç karıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 30. kilometresi Gözeli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki buzlanma nedeniyle 1 kamyon, 1 tır, 1 otobüs ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri buzlanma olan bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılması ve temizleme çalışması sonrasında yol ulaşım tekrar açıldı.

Kamil Can Kılıç
 

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