Elazığ'daki çocuklar için oyuncağından vazgeçti

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye el birliği ile yaraları sarmaya çalışıyor. Özellikle çocukların yardımları dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir yardım da Eskişehir'in İnönü ilçesinden geldi. 10 yaşındaki Zeynep Orakoğlu karnesindeki başarısından dolayı kendisine oyuncak alması için verilen parayı Elazığ'daki depremzedeler için bağışladı. İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına 20 lira ile destek olan küçük kız herkesi hem duygulandırdı hem de örnek oldu. Zeynep Orakoğlu'nun örnek olmasının ardından ilçede bulunan çok sayıda çocuğun da harçlıklarını depremzedelere göndermek için geldiğini belirten İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Mustafa Göktağ, “Kızımızla gurur duyduk. Hem küçüklere hem büyüklere örnek oldu. Milletimiz Elazığ'daki kardeşlerimiz için küçüğüyle büyüğüyle birlik oldu” dedi.

Yıldırım Demirbaş