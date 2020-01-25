Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajları

Gürcistan'dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başsağlığı ve destek mesajı yayınladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, "Türkiye'deki trajik depremle ilgili en derin başsağlığı ve üzüntülerimizi dile getirmek istiyoruz" denildi. Açıklamada, "Gürcistan yakın müttefiklerimize ve dostlarımıza tam dayanışmayı ifade ediyor. Türk halkının, özellikle de kurbanların ailelerinin kederini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Elazığ'daki deprem dolayısıyla Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı

Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki deprem kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan şifa diliyoruz. Azerbaycan, kardeş Türklerin kederini paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve yardım etmeye hazır” ifadeleri yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak “Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik şiddetli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında “Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mesajında, böyle bir zor zamanda acıları paylaştığını belirterek, "Tüm Kazakistanlılar ve kendi adıma kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.