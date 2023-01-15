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Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ’da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı bir lokantanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da 23 artçı deprem yaşandı

Elazığ'da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 23 tane artçı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, depremin ardından 23 tane artıcı daha yaşandığı bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği ve ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yakup Sağlam
 

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