Elazığ'daki mezuniyet töreninde gözyaşları sel oldu

Fırat Üniversitesi tarafından Derece Ödülleri Töreni'nde duygusal anlar yaşandı. Gerçekleştirilen törende, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören 37 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden öğrencilerin anısına Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bir video hazırlandı. TRT Sanatçısı Adile Kurt Karatepe'nin seslendirdiği ‘Ruhumda Sızı' türküsü eşliğinde depremde hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi öğrencilerinin fotoğrafları ekrana yansıtıldı. Mezuniyet törenine katılan başta protokol mensupları olmak üzere davetliler duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Deprem nedeniyle bölgede yaşayan 37 öğrencinin hayatını kaybettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Maalesef bu yıl mezuniyet törenimizi buruk bir şekilde kutluyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Bu felakette 37 öğrencimiz şehit oldu. Öğrencilerimizden 7'si bu yıl mezun olacaktı. Birçok öğrencimiz de ailelerini kaybetti. Depremde şehit olan öğrencilerimize ve bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kamil Can Kılıç

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