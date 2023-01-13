Elazığ'daki trafik kazası kamerada: 2 yaralı

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. E. (45) idaresindeki 58 TF 705 plakalı otomobil, sola dönüş yapan Y. K. (41) yönetimindeki 23 ABH 763 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 2 sürücüde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

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