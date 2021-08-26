Elazığ'dan sel ve yangın bölgelerine 1 milyon 511 bin lira destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'dan sel ve yangın bölgelerine yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, "Sel ve yangın bölgelerine destekte ben de varım diyen Elazığ valiliği, belediyeler, sivil toplum ve hemşehrilerimiz tarafından 1 milyon 511 bin lira ve 4 tır malzeme AFAD'a gönderildi. Elazığ Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşehrilerimize müteşekkiriz. Bu millet, büyük millet" açıklamalarında bulundu.

Sel ve yangın bölgelerine destekte #BenDeVarım diyen Elazığ Valiliği, belediyeler, sivil toplum ve hemşehrilerimiz tarafından

1️⃣MİLYON 5️⃣1️⃣1️⃣BİN ₺ ve

4️⃣TIR malzeme AFAD'a gönderildi.



Elazığ Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşehrilerimize müteşekkiriz



Bu Millet, Büyük Millet — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 26, 2021

Erkan Bay

