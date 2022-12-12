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Elazığ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Elazığ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Elazığ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Kış aylarına girilmesiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da havalar soğumaya başladı. Bu çerçevede kent genelinde gün boyunca yağmur etkili olurken, kayak merkezinin bulunduğu Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Bölgeye mevsimin ilk karı düşerken bölgeye, İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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