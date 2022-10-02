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Elazığlı şehidimizin vasiyeti yürekleri dağladı!

Elazığlı şehidimizin vasiyeti yürekleri dağladı!
Elazığlı şehidimizin vasiyeti yürekleri dağladı!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağlladı.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

Yakup Sağlam

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