Elazığlılar geceyi dışarıda ateş yakarak geçiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korku ve panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar ise geceyi mahalle arasında evlerinin önünde yaktıkları ateşte ısınarak geçiriyor.

Dışarıda oturup beklediklerini belirten vatandaşlardan Ahmet Tursun, “Allah'ın taktiri yüce rabbimize sığınıyoruz. Depremi korkunç hissettik. Psikolojimiz bozuldu. Depremin ardından sokağa çıktık burada ateş yakmışlardı yeğenimle birlikte buraya geldik korkuyoruz evimize gitmeye” dedi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Hamdin Kılıç

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