Elazığspor ile İstanbulspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında TY Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada İbrahim Halil topla birlikte ceza sahasına girdi ve Mehmet'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 0-1

9. dakikada Clesio topla birlikte ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Murathan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tatos'un vuruşunu kaleci çeldi.

51. dakikada Tatos'un ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

64. dakikada Kadir Taşoğlu, Tatos'un pasında sağ çaprazda rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Tatos'un şutunda savunmadan dönen topu Kadir Taşoğlu tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada Ali Fırat'ın sol kanattan ortasına arka direkte Lamine Diarra kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-1

78. dakikada İbrahim sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak Soner zamanında kalesini terk ederek gole izin vermedi.

88. dakikada Bagayoko ceza sahası içinde pasını dışardaki Kadir Bekmezci'ye çıkardı. Kadir'in sert şutu üstten dışarı gitti.



Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Uygar Bebek, Cem Özbay

Elazığspor: Soner Şahin, Ali Fırat Okur (Onur dk. 82), Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Murathan Özen (Ahmet dk. 60), Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Adem Alkaşi, Tatos, Bagayoko, Lamine Diarra (Idrissa Diarra dk. 90 ?)

Yedekler: Ahmet Doğan, Enes Batın Kaplan, Eren Çinkılınç, Erhan Çinar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Clesio, Barış Örücü (Murat dk. 67), İbrahim Halil Çolak (Perovic dk. 73), Dodo, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Cajic, İbrahim Yılmaz (Muhammed Demirci dk. 82)

Yedekler: Umut Kaya, Sammed, Muhammed Ali Kurt, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Lamine Diarra (dk. 72) (Elazığspor), İbrahim Halil (dk. 6) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Tatos, Mehmet, Adem (Elazığspor), İbrahim Halil, Barış (İstanbulspor)

Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç