Elazığspor, Serhat Gülpınar'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar'la el sıkıştı. Önceki akşam Erhan Altın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran bordo-beyazlı kulüp, sezona Afjet Afyonspor'la başlayan 40 yaşındaki çalıştırıcıyla her konuda mutabakat sağladı. Geçen sezon Afjet Afyonspor'u 10 lig ve 5 de play-off maçında çalıştıran Gülpınar, takımını şampiyonluğa ulaştırdıktan sonra, bu sezon 10. hafta sonunda istifa etmişti.

Gülpınar'ın bir kaç gün içinde Elazığ'a geleceği öğrenildi.

Hüseyin Kabukçu



