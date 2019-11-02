Elazığspor'da Levent Eriş imzayı attı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Teknik Direktör Sefer Yılmaz'la yollarını ayıran ve tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le anlaşma sağlayan B. Elazığspor'da imza töreniyle birlikte Eriş dönemi resmen başladı. Elazığspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Levent Eriş katıldı.

Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, “Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılı maçlar sonucunda bir teknik direktör değişikliği zorunlu hale gelmişti. Bu aşamada da alternatif arayışlara başladık. Bu kritik süreçte Elazığspor'un içinde bulunduğu durumu düzeltebilme adına getirebileceğimiz en değerli hocalarımızdan birini Elazığsporumuz'a kazandırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilk haftalarda aldığımız başarıların devam edeceğinden şüphemiz yok. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Takımımıza sahip çıkalım” dedi.

Eriş: "İnşallah Elazığspor'u eski günlerine kavuşturacağız"

Elazığspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Levent Eriş ise, “Görüşmeye çağrıldığımda büyük bir inançla geldim. Elazığspor'un konumunu gayet iyi bilenlerdenim. Bu takımın hangi ligde, hangi sırada olduğunun bir önemi yok. Biz Elazığ'a gelirken çok büyük bir mücadelenin içinde olacağımızı biliyorduk. Bu mücadele de kolay olmayacak. Elazığsporumuz'a başarılı olmak için bugüne kadar yaşadığımız tüm tecrübelerimizi, bilgilerimizi futbolcu kardeşlerimizle paylaşacağız.

Sezona çok iyi başlamış ancak sonrasında bir takım sıkıntılar yaşamış bir takımdan bahsediyoruz. Bunların hiçbiri takımın iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Son derece başarılı bir çizgi yakalamaya çalışacağız. Futbolcuların üç gündür önemli bir değişim gösterdiklerini görüyorum. Hepimiz birbirimize sahip çıkacağız. Elazığspor çok sıkıntılar yaşadı ama ayağı kalkmasını da bildi. İnşallah Elazığspor'u eski günlerine kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Teknik Direktör Levent Eriş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Hüseyin Kabukçu - Mehmet Hanifi Şahin