Elazığspor'da Mali Genel Kurul, 30 Mayıs'ta

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve kümede kalmayı son hafta galibiyetiyle elde eden Elazığspor'da olağan mali genel kurul kararı alındı. Elazığspor yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı ve aldığı karara göre Olağan Genel Kurul'un 30 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi. Kongrede 21 Aralık 2021 tarihi ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki gelir-gider tablo ve bilançoları genel kurul üyelerine sunulacak. Yapılacak kongrede belirtilen tarihteki bütçelerin ibrası istenecek. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kongre 7 Haziran salı günü yapılacak.

Hüseyin Kabukçu