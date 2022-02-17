Elazığspor'da Selim Enes sezonu kapattı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da, Selim Enes Özeren'den üzücü haber geldi. İlk yarının son maçı sonrası sakatlanan başarılı oyuncu, çarşamba günü Elazığ Medical Park Hastanesi ortopedi doktoru Op. Dr. Burhan Taneli tarafından ameliyat edildi. Ön çapraz bağ ameliyatı olan Selim Enes'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği açıklandı. Selim Enes Özeren, bordo-beyazlı formayı sezonun ilk yarısında 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi ve 1 gol attı.

Hüseyin Kabukçu