Elazığspor'da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı

TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'la berabere kalarak kümede kalma yolunda kritik 2 puan kaybeden Elazığspor'da, tecrübeli sağ bek Yüksel Kayaalp'ten kötü haber geldi. Çekilen MR sonucuna göre tecrübeli oyuncunun ön üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit sezonu kapattığı kulüp tarafından bildirildi. Yine takımın tecrübeli stoperi Emre Akgün'ün de kasığında yırtık tespit edildi. Emre'nin de 10 gün takımdan uzak kalacağı bildirildi. Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Yusuf Ensar Poyrazlı' Arnavutköy Belediyespor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Hüseyin Kabukçu





