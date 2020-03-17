Elbistan Devlet Hastanesi'nde Korona virüs için izole poliklinik önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'nde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Özellikle yurtdışı seyahat öyküsü olanlarla bu kişilerle temasta bulunanlar ve yüksek ateş ve solunum güçlüğü gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların, diğer hastalarla olan etkileşimini asgariye indirmek için, 4 yataklı özel bir poliklinik oluşturuldu. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları polikliniği, Korona virüs şüphesi taşıyan hastaların, tahlil sonuçları çıkıncaya kadar izole bir şekilde tedavilerinin yapılması için dönüştürüldü.

Hastanede oluşturulan izole poliklinikle ilgili olarak bilgi veren Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Çin'den başlayıp bütün dünyaya yayılan korona virüs (Kovid-19), ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığı bütün dünyayı etkileyen bir salgın olarak kabul etmiştir. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalık, Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları ve aldığı tedbirler sonucu ülkemizde şimdiye kadar ciddi bir sorun oluşturmamıştır. Ancak hastalık kapımızdadır ve devletimiz bu hastalığın yayılmasını önlemek için her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda Elbistan Devlet Hastanesi de korona virüs hastalığının önlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Korona virüs şüphesi olan hastaların, tanı ve tedavisi için hastanemiz bünyesinde diğer poliklinik ve servislerden bağımsız olarak yeni bir poliklinik oluşturulmuştur. Yurtdışı seyahat öyküsü olan veya bu kişilerle temasta bulunan, yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olan hastaların tedavileri bu yeni poliklinikte yapılacaktır. Bu tür şikayeti olan hastaların hastane poliklinikleri veya acil servise uğramadan 7/24 hizmet verecek olan enfeksiyon hastalıkları polikliniğimize başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Acil vakalar dışında vatandaşların hastaneye başvurmamasını isteyen Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Acil vakalar dışında hiç kimsenin hastaneye gelmesini tavsiye etmiyoruz. Ayrıca raporlu ilaçlar sağlık kuruluşlarına başvurmadan direk eczaneden alınabilecektir. Ayrıca hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gelip ilaç yazdırmaya gerek yoktur. Biten raporlar haziran ayına kadar geçerlidir” şeklinde konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne korona virüs şüphesi ile başvuranlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendiren Başhekim Yasım, “6 hastamızdan testleri için örnek alındı. Hepsi de negatif olarak geldi. Bu demek değildir ki hastalık yayılmayacak. Özellikle yurt dışından ve umreden gelen vatandaşlarımız, evlerinde izole bir şekilde olmalı. Evde kimsenin bunları ziyaret etmemeleri gerekiyor. Ama maalesef toplumun yanlış bir adeti olarak ziyaretlerin olması, hastalığın Elbistan'da yayılmasına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Murat Sürücü

