Elbistan'da bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta dün yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremlerde ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da 5 katlı Çevikler Apartmanı da yıkıldı. Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan son çıkan ise Şükrü Çevik isimli apartman sakini oldu. Ekiplerin enkazda olduğu düşünülen 11 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Volkan Kayalar - Caner Sönmez - Emre Baba - İsmail Coşkun

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