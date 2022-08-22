Elbistan'da nadir görülen çifte gökkuşağı gökyüzünü süsledi

Elbistan'da kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Kırsal mahallelerde etkili olan yağış sonrasında bulutlar yerini güneşe bırakırken vatandaşlar da ender rastlanan bir doğa olayına şehit oldu. Kent semasında oluşan çifte gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kentin üzerinde adeta bir kubbe varmış hissini yansıtan bu olaya tanıklık eden vatandaşlar, gökyüzünü kaplayan rengarenk çifte gökkuşağını ilgi ile izledi. Vatandaşlar, nadir görülen bu doğa olayını fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Çifte gökkuşağı, yağmurun dinmesinin ardından gözden kayboldu.

Murat Sürücü

