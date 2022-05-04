Elbistan'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla etkili olan yağış, Söğütlü Çayının su seviyesini yükseltirken, dereleri de taşırdı. Sel ve taşkın nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Eldelek ile Geçit Mahallesi'nde evlerin bahçelerine su doldu. Sel sularını tahliye etmek isteyen vatandaşlara iş makineleriyle yardım edildi. Küreklerle kanal açmaya çalışan mahalle sakinleri, sel sularının tarım arazilerine dolmasını engellemek için çaba harcadı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'ta, selin vurduğu Geçit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tıraş, ilgili birimlerle de irtibat kurarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin arttırılması yönünde girişimlerde bulundu.

Selden etkilenen mahallelerde tüm tedbirleri almaya gayret gösterdiklerini belirten Tıraş, AFAD başta olmak üzere belediyece kaymakamlık aracılığıyla da gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Murat Sürücü

