Elbistan'da "siyah altın" hasadı başladı

Çiftçiler, 5 ay önce ektikleri ve bin bir emekle büyüttükleri ay çekirdeğini, sofralara göndermek için tarlada hummalı bir çalışmanın içerisine girdi.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'ndeki tarlalarda işçiler tarafından kesimi yapılan siyah ay çekirdeği, birkaç gün kuruduktan sonra biçerdöver yardımıyla tanelerine ayrılıyor. Kurutma aşamasından sonra elenen ay çekirdeği, satışa hazır hale geliyor.

Mahalle çiftçilerinden ziraat mühendisi Ramazan Ceran, Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeğinin Elbistan Ovası'na uyum sağladığını söyledi.

Uzun yıllar ekimi yapılan yerli ay çekirdeğinin yerini siyah ay çekirdeğine bıraktığını belirten Ceran, “Daha önceden Çin'den ithal edilen bir üründü. 5 yıldır da rahatlıkla burada ekimini yapıyoruz. Önemli bir üretim potansiyeline sahip bir ürün haline geldi. Elimizden geldiğince kaliteli ürün almaya çalışıyoruz. Güzel bir verim bekliyoruz. Tezgahlara gelmeden dalındaki en son hali bu. Kesimi yapıldıktan 3-5 gün kuruduktan sonra biçerdöverle hasadı tamamlayıp pazarlamaya hazır olacağız” dedi.

Ay çekirdeği yetiştiriciliğinin meşakkatli olduğuna değinen Ceran, “Dünyadaki bu ekonomik olaylardan dolayı maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak en iyi ürünü almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza güzel bir çerezlik ürün sunma gayretindeyiz. Biz bu çekirdeği ‘siyah altın' olarak değerlendiriyoruz. Daha önceleri de ekiyorduk. O zamanlar beyaz çekirdek ekiliyordu. Vatandaşların tercihini siyah çekirdekten yana değiştirmesi bizi de bu ürüne yöneltti” değerlendirmesinde bulundu.

Murat Sürücü - Halil Ulubey

