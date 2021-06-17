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Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışma neticesinde 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,60 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Murat Sürücü
 

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