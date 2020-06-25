Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalif eden şahıslardan ele geçirilen ve yasal işlemi yapıldıktan sonra kesinleşmiş kararla mülkiyeti kamuya geçirilen malzemeler ihale ile satılıyor. İlk olarak bugün ve yarın saat 13.00-17.00 arasında sergiye açılan silah ve araçların ihale tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. 19 adet silah ve 2 adet binek aracın fiyatlıları ise kıymet takdiri komisyon marifetiyle ile belirlendi. Çalışır ve aktif ruhsatlandırabilir olan av silahları, komisyon tarafından belirlenen fiyatların üstüne açık artırma pazarlık usulü ile satış işlemi gerçekleştirilecek.

Her vatandaş alabilecek

İhale edilen silahların gerekli işlemlerin yerine getirilmesi şartıyla her vatandaş tarafından alabileceği ifade edildi. İlgililer, “Sıradan bir vatandaş gelip silahları alabilecektir. Ancak ihale koşullarının yerine getirmesi gerekiyor. Silahlar için satın alma belgesi, geçici teminatın doğru yatırılması, ikametgâh, adliye sicil kaydı gibi gerekli hususlar yerine getirilirse herkes gelip ihaleye girerek silahları satın alınabilecektir” diye belirtti.

Moshıur Rahman

