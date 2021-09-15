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Ele geçirilmeseydi 20 kilogram bonzai üreteceklerdi

Ele geçirilmeseydi 20 kilogram bonzai üreteceklerdi
Ele geçirilmeseydi 20 kilogram bonzai üreteceklerdi

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yol kontrolü yapan ekipler durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda polis 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi. Ele geçirilen madde ile 20 kilogram bonzai üretilebileceği kaydedildi. Operasyonun ardından A.T. (48) ve G.A. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan
 

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