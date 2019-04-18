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Elektriğini kesmeye geldiği evde bıçaklı saldırıya uğradı

Elektriğini kesmeye geldiği evde bıçaklı saldırıya uğradı
Elektriğini kesmeye geldiği evde bıçaklı saldırıya uğradı

Esenyurt'ta borcunu ödemediği için bir binanın elektriğini kesmeye gelen elektrik firması çalışanı bıçaklandı. Olayın şüphelisi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Elektriğini kesmeye geldiği evde bıçaklı saldırıya uğradı - Tıkla İzle

Olay, İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik dağıtım firması çalışanı 26 yaşındaki Ömer B. borcunu ödemeyen bir binaya geldi. Burada inceleme yapan Ömer B. bir süre sonra apartmanda bulunan daireden çıkan bir vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışmanın sonrasında şüpheli şahıs eline geçirdiği bir bıçak ile etrafa saldırmaya başladı. Arbede sırasında Ömer B. saldırgan şahıs tarafından kalçasından ve dizinden yaralandı. Ömer B.'yi meslektaşları yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın faili olduğu iddia edilen Şehmuz G. ile babası Ali G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.  

Murat Delice

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