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Elektrik akımına kapılan işçisi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçisi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan işçisi ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğinde atan sigortayı değiştirmek isteyen işçi yüksek gerilim hattına temas ederek toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bakım ve onarım işçisi Mustafa Türkmen, Fatih Mahallesi Biriketciler sitesi içerisinde bulunan elektrik direğinde atan sigortayı değiştirmek için elektrik direğine çıktı.

İşçinin bir anlık dikkatsizliği sonucu yüksek gerilim hattına temas etti.

Yüksek gerilim hattına temas eden Mustafa Türkmen metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Adıyaman 400 yataklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kürşat Aktaş
 

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