İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit Sokak üzerinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.