Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit Sokak üzerinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

