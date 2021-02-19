Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mücadelesi

Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası, elektrik arıza biriminde çalışan ekipler zorlu bir çalışma mesaisine başladı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yüksek kesimli yaylalarda, saatlerce yürüyebilen ekipler, gece-gündüz demeden zorlu arazi şartlarında vatandaşların enerji ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun mesai harcıyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ilerinde hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri, donan elektrik tellerinin üzerinde, sıfırın altındaki düşen sıcaklıklara ve şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarını sürdürürken, yemek ihtiyaçlarını da yine arazi ortamında karşılıyor. Sahada çalışan ekipler, arızaları giderip, insanları enerjiye yeniden kavuşturduklarında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyor.

“Arızalara müdahale etmek için paletli araçlar kullanılıyor, arazi araçları ile ulaşım sağlanıyor”

YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, ekiplerin çetin kış şartlarında arazi araçları ve paletli araçları kullanarak, en hızlı bir şekilde arızalara müdahale etmeye çalıştıklarını kaydetti. Öztürk, “Gerçekten bölgemizin sahası, kış şartları ve coğrafyası zor. Şebekesi de dağınık bir yapıya sahip. Dolayısıyla en ücra noktalara kadar enerji götürmek için saha çalışanlarımız çok özverili bir çalışma yürüterek, bu süreci devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

“Ekiplerimiz kimi zaman bir direğe ulaşmak için iki saat yürüyebiliyor”

Ekiplerin, zorlu ve metrelere ulaşan kar kütlelerinin arasında kimi zaman bir elektrik direğine ulaşmak için iki saat yol yürüyebildiklerini anlatan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

“Bunun gecesi ve gündüzü var, doğa şartları da malum, arazide ekiplerin ne ile karşılaşacakları da belli değil. Arkadaşlarımızın hepsinin emeğine sağlık. Kimi zaman doğal şartlar birden geliyor ve aynı anda çok sayıda bölgemiz etkileniyor. Ekiplerimiz, bu arızaları çözmek için sabaha kadar sahada çalışabiliyor, kısa sürede enerji vermek adına çok enerji harcıyorlar.”

“Arızaları çözmek, bizim için gurur ve mutluluk verici”

YEDAŞ elektrik arıza bölümünde çalışan Kamil Okutan, kar yağışı ile birlikte arızaların arttığını ve kimi zaman bölgeye ulaşmanın güçlükle aşıldığını kaydederek, “7 gün 24 saat sürekli olarak elektrik vermek için çalışıyoruz. Olası elektrik arızalarını giderdiğimizde bizim de yaptığımız işten zevk aldığımız ortaya çıkıyor. Bir yeri aydınlatmak bizim için gerçekten gururu verici, vatandaşlarımızın da kimi zaman bizleri anlamasını istiyoruz. Biz, arızalara en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz ancak kimi zaman arazide zorlanabiliyoruz” diye konuştu.

Erhan Tokalak isimli görevli de kış şartlarında arazi şartlarının kendilerini çok etkilediğini ve iletken kopuklarının çok görüldüğünü kaydederek, ellerinden geldiği kadar enerji vermek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Selim Kuşcu

