Elektrik arızasına bakmaya giden ekibin karşısına 4 ayı yavrusu çıktı

Araçlarının önüne çıkan ayıları görünce şaşkınlık yaşayan ekipler, o anları ise telefon kameresı ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay'da bir arıza ihbarına bakmak üzere Zümrüt Köyüne giden elektrik arıza ekibinin önüne köy yolunda 4 tane yavru ayı çıktı. Yavru ayıları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ekipler, araçlarının önünde bir süre ilerleyen yavru ayıları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde bir süre elektrik arıza ekibinin önünde seyrederken daha sonra ormanlık alanın içerisine doğru kaçan yavru ayılar, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Vedat Yunus İkizoğlu