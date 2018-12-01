Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Pendik'te bulunan elektrik bobinaj dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nabi Onay isimli bir kişiye ait elektrik bobinaj dükkanı hırsızların hedefi haline geldi. Olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde hırsızlar, dükkanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak beklemeye başladı. Sabah saatlerinde dükkanının önüne gelen yüzü maskeli 4 hırsız, demir levyeyle kapının kilidini kırarak içeriye girdi.

Hırsızlar yaklaşık 500 bin lira değerinde malzemeye kayıplara karıştı

Yaklaşık 20 dakika demir levyeyle uğraştıktan sonra kilidi kırarak içeriye giren hırsızlar, ellerine gelen bütün malzemeleri arabaya yüklemeye başladı. İş yerinde bulunan matkap, hilti gibi kolay taşınabilir malzemeleri çalan hırsızlar, kısa sürede yaklaşık 500 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi ve çalışanlar da sabah işe geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Elektrik bobinaj dükkanı 3 ayda 3 defa soyuldu

Hırsızlar yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karışırken, aynı iş yerinin başka hırsızlar tarafından 3. defa soyulduğu öğrenildi. İş yerine dadanan hırsızlar dükkan sahibi Nabi Onay'ı da canından bezdirdi. İhbar üzerine dükkana gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Plakası sahte araçla gelip, 1 saat içerisinde dükkanı boşaltıp gidiyorlar”

Hırsızlardan dolayı canından bezen iş yeri sahibi Nabi Onay, "Hırsızlar kapıyı levye ile patlatıyor. 4 kişinin yaptığı hırsızlık yaklaşık 1 saat sürüyor. Firmamızda 500-600 bin lira değerindeki kendi ve müşteri malzemelerimizi çalıyorlar. Son 3 ayda bu iş yerine 3 defa hırsızlar girdi. 2 tanesini daha bulamadık. Bugünde emniyet güçleri hırsızları arıyorlar. Maskeli eldivenle 4 kişi geldiler, plakası sahte. 1 saat içerisinde dükkanı boşaltıp gidiyorlar” dedi.

Hırsızların hedefi haline gelerek 3 ayda 3 defa soyulan elektrik bobinaj dükkanının son hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızların dükkanı kontrol ettikten sonra arabayı yanaştırarak iş yerine girip malzemeleri arabaya yüklediği ve daha sonra kaçarak kayıplara karıştığı görülüyor.