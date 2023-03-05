Elektrik direğine çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.20 sularında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Tefenni istikametine giden İdris Ş. (55) yönetimindeki 43 SC 415 plakalı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan İdris Ş., Fatma Ş., Batuhan G., Saime G. ve Hüseyin G. yaralandı.
Ali Kapan
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