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Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı

Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı
Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı

Samsun'da bir elektrik pazarlama şirketi, yetkili işlem merkezlerinde elektrik faturasını ödeyen müşterileri arasında yaptığı çekilişle bir kişiye 110 bin liralık sıfır otomobil kazandırdı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan izinle gerçekleştirilen kampanyaya yetkili işlem merkezlerinde faturalarını ödeyen 1 milyon 227 bin 771 iştirakçi katıldı. Yapılan kampanyada müşterilerin yapmış olduğu her fatura ödemesi sonrası 1 çekiliş hakkı tanındı. Katılım sağlayan kişiler arasından yapılan çekiliş ile araba kazanan talihli belli oldu. Mahize Tosun'a kazandığı aracın anahtarları şirketin Samsun Genel Müdürlüğü önünde yetkililer tarafından teslim edildi.

Mahize Tosun, “Elektrik faturamı her ay, aynı yetkili bayiden düzenli olarak ödemekteydim. Haberi duyduğumda önce inanamadım. Daha sonra yetkililer beni ikna etti. Çok mutluyum, çok teşekkürler” dedi.

Kampanyada mobilet ve bulaşık makinesi gibi birçok hediyede daha talihlilerine ulaştırıldı.

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