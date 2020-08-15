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Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Sancaktepe’de sanayi sitesinde yerin altına döşenen elektrik hattı çalışmasında elektrik kabloları bomba gibi patladı. Patlama sesleri mahallede paniğe sebep oldu. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Elektrik kabloları bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Olay, Sancaktepe'de Eyüpsultan Mahallesi Aktar Sokak üzerinde bulunan sanayi sitesinde yolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İGDAŞ ekipleri çalışma sırasında sanayi sitesi için yerin altına döşenen yüksek gerilim, sanayi elektriği kablolarına denk geldi. İş makinesi yolda kazı yaptığı sırada elektrik kabloları bomba gibi patlamaya başladı. Patlamanın etkisiyle etraf toza dumana bürünürken patlama sesleri mahallede paniğe sebep oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Aykut Zor - İzzet Aydın
 

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