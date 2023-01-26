İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik panolarındaki aküleri çalan şüpheli tutuklandı

Elektrik panolarındaki aküleri çalan şüpheli tutuklandı
Elektrik panolarındaki aküleri çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, bir kuruma ait elektrik panolarında bulunan aküleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahsın aküleri çalma ve kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait elektrik panolarında bulunan akülerin çalınması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı olayda kuruma ait elektrik panolarında bulunan aküleri çaldığı tespit edilen S.K. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın, elektrik panolarında bulunan aküleri çalma ve kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.K. isimli şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Said Vakkas Yağcı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.